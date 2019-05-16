ЮУТПП бесплатно познакомит предпринимателей со способами оптимизации налогов

В среду, 22 мая, комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства, работе с предприятиями малого и среднего бизнеса проведет в Челябинске очередной бесплатный семинар «Порядок применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности организациями и индивидуальными предпринимателями. Совмещение режимов в целях оптимизации налогов».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» председатель комитета, генеральный директор ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» Ирина Новикова, двухчасовые занятия начнутся на улице Сони Кривой, 56 в кабинете 606 в 14.30. Участники познакомятся с особенностями применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход . Система ЕНВД предусматривает освобождение от ряда налогов, обязанности уплаты иных налогов и ведения бухгалтерского учета организациями. Предприниматели узнают о том, кто и на каких условиях может перейти на уплату ЕНВД, о порядке постановки и снятия с учета в налоговом органе таких плательщиков.

Ведущий консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению ГК «Аудит. Финансовый и налоговый анализ» Светлана Буднева подробно расскажет об объекте налогообложения и налоговой базе по ЕНВД, порядке расчета налоговой базы при изменении физического показателя в течение налогового периода, расчете налоговой базы в налоговом периоде постановки, снятии с учета, прекращении предпринимательской деятельности. Особое внимание будет уделено вопросам совмещения специальных налоговых режимов, отличиям систем налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенной системы налогообложения.

Ведущий консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению ГК «Аудит. Финансовый и налоговый анализ» Людмила Шумило познакомит участников семинара с условиями и особенностями работы на ЕНВД и УСН, раздельным учетом при применении ЕНВД и УСН, совмещении ЕНВД с общим режимом налогообложения.

Заместитель регионального директора ПАО «Промсвязьбанк», начальник управления малого и

среднего бизнеса Наталья Климова расскажет об электронной инкассации - передовой технологии рынка для управления торговой выручкой.

По окончанию семинара эксперты ответят на вопросы предпринимателей.