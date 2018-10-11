ЮУТПП обосновалась в Китае

В Китае начал работу офис Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Представителем ЮУТПП стал предприниматель из провинции Хэйлунцзян Хуан Сэнь, кандидатуру которого рекомендовала Ассоциация глав городов Китая и поддержало правительство родной провинции Сэня. Главная задача, которая стоит перед доверенным лицом палаты, - продвижение южноуральской продукции на рынке КНР.

Среди основных направлений работы представительства ЮУТПП в Китае - комплексная организационная поддержка визитов челябинских бизнесменов в Китай, проверка надежности китайских партнеров, организация встреч и переговоров, посещения выставок в КНР, помощь в регистрации юридических лиц на территории республики, проведение визитов китайских бизнесменов в Челябинскую область для переговоров с российскими партнерами.

Кроме того, представительство ЮУТПП в Китае займется внесением данных о продукции предприятий Челябинской области в информационную базу товаров и услуг КНР, а также продвижением южноуральских бизнес-проектов среди ведущих инвестиционных групп республики.

Координатором работы представительства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в Китае является первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов. Ответственным за взаимодействие назначена начальник отдела переводов, востоковед Анастасия Ковалева. Именно она будет обеспечивать переводческое сопровождение сотрудничества челябинских предпринимателей и офиса в Китае, сообщает пресс-служба ЮУТПП.

Связаться с ответственным за взаимодействие с представительством Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в Китае можно по телефонам: (351) 263-67-61, 8-963-086-20-91, e-mail: apk@tp74.ru.