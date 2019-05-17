ЮУТПП приглашает на день открытых дверей

В среду, 29 мая 2019 года, Южно-Уральская торгово-промышленная палата проводит в Челябинске на улице Сони Кривой, 56 день открытых дверей для предпринимателей Челябинской области.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе ЮУТПП, в 15 часов перед гостями выступит бессменный президент палаты Федор Дегтярев. Затем об информационной поддержке бизнеса и преимуществах активного участия в акциях этой некоммерческой организации расскажет начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП Н.И. Кобякова.

Руководители палаты вручат награды лауреатам регионального конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Об эффективных способах поиска рынков сбыта, новых клиентов и деловых, партнеров, преимуществах бизнес-нетворкинга расскажет директор центра внешнеэкономической деятельности ЮУТПП Н.В. Осипова. Начальник управления экспертизы ЮУТПП Т.В. Вдовина познакомит собравшихся с наиболее востребованными у местных предпринимателей услугами палаты и специальными бонусами для действительных членов организации. Председатель комитета ЮУТПП по развитию потребительского рынка, директор аудиторской фирмы «ВИЛАНА» В.В. Ломовкина даст информацию о налоговых льготах для бизнеса в 2019 году и поделится опытом продвижения бизнес-инициатив через структуры палаты.

Председатель комитета ЮУТПП по правовой поддержке предпринимательства, председатель коллегии адвокатов Челябинской области «Экономическая» А.Г. Коршунов познкомит с эффективными способами защиты бизнеса предпринимателей от административного давления и разъяснит, чем может реально помочь членство в ЮУТПП.

После подведения итогов встречи состоятся торжественная церемония вручения членских билетов новым членам

ЮУТПП, фуршет и общение в неформальной обстановке.