ЮУТПП приглашает за «Золотым Меркурием»

Южно-Уральская торгово-промышленная палата приглашает малые предприятия с численностью персонала до ста человек и предприятия-экспортеры к участию в региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий» по итогам 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ЮУТПП, целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в регионе. Благодаря «Золотому Меркурию» представители бизнеса получают возможность представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели

Кроме того, конкурс пропагандирует идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.

Заявки на участие принимаются до 15 марта 2019 года. С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.

За информацией по условиям участия в конкурсе и документам, необходимым для заполнения, нужно обращаться в управление по работе с предприятиями и предпринимателями Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (e-mail: ok@tpp74.ru, телефоны: 8 (351) 266-52-23, 266-52-21.