ЮУТПП заинтересована в активизации сотрудничества с Чеченской Республикой

На этой неделе президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев провел рабочую встречу с представителем главы Чеченской Республики в Челябинской области Арби Яхъяевым.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодных межрегиональных экономических связей Челябинской области и Чеченской Республики. Не смотря на действующее между регионами соглашение о сотрудничестве, заключенное еще более 10 лет назад, существенных шагов в этом направлении ранее не предпринималось.

Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев отметил важность развития межрегионального взаимодействия.

-Мы очень много внимания уделяем организации деловых визитов за рубеж, забывая про нашу огромную страну, где каждый субъект имеет свои уникальные особенности, потребности, возможности для размещения бизнеса у себя на территории и привлечения инвестиций. Поэтому развитие межрегионального сотрудничества – одна из основных задач, которая сегодня стоит, - подчеркнул он.

Стороны договорились начать совместную работу с изучения потребностей рынков двух субъектов, следующим шагом станет организация взаимных визитов предпринимателей. ЮУТПП проведет маркетинговое исследование рынка, после чего будет определен состав делегации для бизнес-миссии в Чечню.

В правительство и Торгово-промышленную палату Чеченской Республики будет направлена информация о потребностях южноуральского рынка. Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества стороны отметили строительную отрасль.

В последнее время в Чеченской Республике идет масштабное строительство, и рынок нуждается в разнообразной продукции (отделочные материалы, металлопродукция, цемент, кирпич и т. д.). Сейчас большим спросом в Чеченской Республике пользуется добываемый на Южном Урале мрамор.