Южноуральцам автоматически вернут переплату за электроэнергию
Экономика
Сегодня, 13:02

Жителям Челябинской области не придется предпринимать никаких дополнительных шагов для возвращения переплаты за потребленную электроэнергию, образовавшуюся в связи со сменой гарантирующего поставщика. Возврат будет сделан автоматически а рамках договоренности между ООО «Уралэнергосбыт» и «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала»). 

«Переплаты, образовавшиеся до 30 июня 2019 года, будут зачислены на лицевые счета потребителей и отражены в графе «оплата» квитанций за июль, - пояснили в пресс-службе Челябэнерго. - Совершенные после 30 июня, – в последующих квитанциях».

Напомним, в течение года – с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года – южноуральцы платили за электроэнергию МРСК Урала. С 1 июля 2019 года гарантирующим поставщиком электроэнергии стал «Уралэнергосбыт».

Первые платежки от «Уралэнергосбыт» придут южноуральцам в августе. В них жители увидят информацию о наличии переплаты и перерасчете, если таковая имелась. Если потребитель не согласен с зачислением денежных средств на лицевые счета, он может обратиться с соответствующим заявлением в любой из офисов очного обслуживания ООО «Уралэнергосбыт». Деньги вернут на указанные реквизиты.

Бывший и нынешний гарантирующий поставщик будут еженедельно мониторить переплаты и проводить корректировку расчетов до тех пор, пока это будет необходимо.

Россети заверяют, что потребители, которые полностью погасят всю задолженность за потребленную электрическую энергию до 1 сентября 2019 года, будут освобождены от начисления и взыскания неустойки, предусмотренной действующим законодательством.

В Челябэнерго подчеркивают, договоренности данного соглашения не относятся к денежным средствам, внесенным потребителями в адрес ПАО «Челябэнергосбыт» (выполняло функции гарантирующего поставщика в Челябинской области до1 июля 2018 года). Зачет переплаты между МРСК Урала и Челябэнергосбыт невозможен, так как не были достигнуты соответствующие договоренности между этими компаниями.

Все вопросы, связанные со сменой гарантирующего поставщика, можно задать по бесплатному номеру 8-800-2222-500 в ООО «Уралэнергосбыт».

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