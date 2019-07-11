Южноуральцы планируют вернуть пять миллиардов уплаченных налогов

В Челябинской области продолжается кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в 2018 году. До 15 июля, на основании представленных деклараций по форме 3 -НДФЛ, жители региона обязаны самостоятельно уплатить исчисленный налог на доходы физических лиц.

По промежуточным итогам «Декларационной кампании 2019» в установленный законодательством срок, до 30 апреля, в налоговые органы Челябинской области отчитались о своих доходах, полученных в 2018 году, порядка 186 тысяч налогоплательщиков. Это значительно больше, чем в прошлом году.

Увеличение количества поступивших деклараций связано с ростом числа граждан, получивших доходы от продажи имущества, а также с увеличением количества граждан, обращающихся в налоговые органы для получения налоговых вычетов.

Как сообщили в пресс-службе федеральной налоговой службы по Челябинской области, основную долю, более 60%, по количеству заявителей и сумме вычетов составляют имущественные вычеты, связанные с приобретением жилья. Более 20% человек заявили о желании получить социальные налоговые вычеты. Наиболее популярные - социальный налоговый вычет по расходам на обучение и на лечение или приобретение медикаментов.

К возврату из бюджета заявлено уже 5,3 миллиарда рублей, общая сумма налога.

Подробную информацию можно получить на сайте www.nalog.ru в разделе «Налог на доходы физических лиц» или в Контакт – центре ФНС России 8-800-222-2222 (звонок из региона бесплатный).