Южноуральцы могут внести предложения в Стратегию социально-экономического развития области

В Челябинской области стартовал этап общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Высказать свои замечания и внести предложения южноуральцы могут до 29 мая 2018 года. Проект документа размещен на официальном сайте министерства экономического развития Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-инфорМ» в пресс-службе губернатора, работа над Стратегией началась в 2017 году и включала множество этапов и согласований. Сначала проводилось анкетирование граждан и организаций, затем к разработке подключились все органы исполнительной власти региона, а также общественники, ученые и эксперты. На сегодняшний день состоялись обсуждения в профильных министерствах, на комитетах Законодательного cобрания, собраны и проанализированы поступившие замечания и предложения.

Стратегия социально-экономического развития до 2035 года определит будущее региона на ближайшие 17 лет. Основная цель – к 2035 году обеспечить социально-экономическое развитие, доходы населения и продолжительность жизни в Челябинской области на уровне регионов-лидеров.

Документ разработан в трех вариантах – инерционном, базовом и целевом. Наиболее оптимистичный, целевой сценарий предусматривает рост валового регионального продукта на 5,8% в год, при этом такой рост ВРП возможен только за счет увеличения производительности труда. Рост доходов населения в 1,8 раза в сравнении с 2017 годом; увеличение продолжительности жизни до 80 лет; сохранение существующей численности, а в дальнейшем ее рост Заложенные в целевом варианте стратегии задачи потребуют существенных финансовых вложений – 6,4 триллиона рублей за 17 лет, в том числе 435 миллиардов рублей в 2019-2020 годах (за счет бюджетных средств – 55 миллиардов рублей).

После этапа общественного обсуждения пройдет согласование документа с федеральными органами исполнительной власти, в окончательном варианте Стратегия социально-экономического развития региона до 2035 года должна быть утверждена депутатами Законодательного Собрания до 1 января 2019 года.