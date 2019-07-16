Южноуральцы стали чаще расплачиваться картой и реже снимать наличку

В первом квартале 2019 года жители Челябинской области стали чаще расплачиваться банковской картой за товары и услуги и реже снимать наличные деньги со своих карт.

Как сообщила пресс-секретарь отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, за первые три месяца текущего года южноуральцы с помощью банковских карт совершили около 119 миллионов операций на общую сумму 198 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций выросло на 30,3%, объем – на 8,4%.

С января по март жители региона совершили более 101 миллиона платежей на 68 миллиардов рублей. Рост к аналогичному периоду составил 38,5% и 30,4% соответственно.

В регионе отмечается незначительное снижение количества (на 3,4%) и суммы (на 0,3%) наличных денег, снятых жителями и гостями региона со своих банковских карт. В первом квартале нынешнего года жители области 17 миллионов раз снимали «наличку», ее общая сумма составила 130 миллиардов рублей.

В этом году в тестовом режиме запущена новая услуга – снятие наличных денег в кассах магазинов. Пока она работает в тестовом режиме.Как сообщают «Известия», услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт» и Россельхозбанке. Внедрить ее также планирует сеть магазинов «Пятерочка». Для использования сервиса нужно будет совершить покупку.