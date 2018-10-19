Южноуральцы стали в два раза чаще платить через Сбербанк за школьное питание детей

По итогам первого месяца нового учебного года объем платежей за школьное питание через Сбербанк вырос в два раза по сравнению с сентябрем 2017 года. Наибольшее увеличение эксперты отмечают в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и в Нязепетровском районе области.

Только жители Челябинска в сентябре этого года провели в пользу основной организации, обеспечивающей школьное питание, более 25 тысяч платежей на сумму свыше 17 млн рублей. При этом 99% транзакций совершается через Сбербанк Онлайн и с помощью автоплатежей.

Совершение операций через Сбербанк Онлайн значительно экономит время родителей, так как в разделе «Переводы и платежи» создана специальная кнопка, которая объединяет все школьные учебные заведения города. Также все больше южноуральцев переводят эти регулярные оплаты в автоматический формат, подключая автоплатеж. Сервис доступен по большинству организаций, предоставляющих услуги школьного питания в Челябинске и регионе. Для его подключения достаточно один раз установить критерии оплаты и в дальнейшем только контролировать переводы по СМС. Практически все платежи осуществляются без комиссии.

«Сбербанк постоянно развивает сервис оплаты школьного питания онлайн. Мы заключили уже порядка 1 400 договоров с образовательными учреждениями и муниципальными организациями Южного Урала по приему таких платежей», - комментирует тему Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Также Сбербанк ведет большую просветительскую работу среди родителей и учителей. Например, уже третий год подряд в начале осени в рамках акции «Уchat в школе» специалисты банка приходят на родительские собрания и рассказывают про сервисы Сбербанка, с помощью которых можно решать насущные школьные вопросы, в том числе собирать средства на нужды класса, оплачивать питание и секции, пополнять транспортную карту школьника.