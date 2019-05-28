Южноуральские пенсионеры просят смягчить условия получения «сельской» надбавки к пенсии

Совет ветеранов Челябинской области просит смягчить условия получения «сельской» надбавки к пенсии.

Напомним, с 1 января 2019 года введена надбавка к пенсии для неработающих сельских пенсионеров. На сегодня она составляет 1 тысяча 333,6 рубля - 25% от фиксированной выплаты страховой пенсии (на сегодня – 5 тысяч 334,2 рубля).

Пенсионер сможет получить «сельскую» надбавку при выполнении ряда условий: его стаж работы в сельском хозяйстве должен быть не менее 30 лет, он не должен работать и должен продолжать постоянно проживать в сельском населенном пункте (нужно это ежегодно подтверждать, подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или многофункциональный центр госуслуг). Если пенсию будут приносить пенсионеру в его дом на селе, то подтверждения не требуется. В случае переезда пенсионера в город надбавка автоматически снимается.

Председатель Совета ветеранов Челябинской области Анатолий Сурков считает несправедливым установление в качестве условия для начисления повышенной пенсии – обязательное проживания в сельской местности. «Неужели депутаты не знают, что огромное количество деревень давно исчезли с карты страны», - недоумевает Сурков. Он напоминает, что только в Челябинской области зарегистрировано 390 сельских населенных пунктов, где проживают менее ста человек. «В них нет никакой цивилизации: больниц, аптек, почты, клуба, библиотек, обустроенных дорог и т.д. Жизнь для старых, немощных людей здесь невыносима», - отмечает Сурков. В качестве наглядного примера он привел 86-летнего Николая Прилепина, который 45 лет отработал в колхозе, а сейчас живет в Челябинске и не может претендовать на получение «сельской» надбавки.

Председатель Совета ветеранов области направил письмо депутату Госдумы Анатолию Литовченко с просьбой внести предложения по корректировке федерального закона «О страховых пенсиях».

Парламентарий направил запрос в министерство труда и социальной защиты РФ, но получил из ведомства отрицательный отзыв. В письме говорится, что «нестраховая» преференция, по сути, является компенсацией за особые экстремальные условия проживания в деревнях.

В настоящее время почти 1,7 миллиона сельских тружеников проживают в городах. Повышение пенсий для этой категории лиц обошлось бы федеральному бюджету в 27 миллиардов рублей в год.