За 10 месяцев в бюджет поступила почти вся сумма доходов прошлого года

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета Челябинской области за 10 месяцев 2018 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 115,6 миллиарда рублей. Примерно такой же объем собственных средств поступил в региональный бюджет за весь 2017 год - 117 миллиардов 92,4 миллиона рублей.

Об этом сообщила начальник управления доходов и налоговой политики регионального минфина Татьяна Степанова.

«Доходы в бюджет поступают стабильно. Практически все доходные источники демонстрируют хороший рост», - констатировала Татьяна Степанова.

Поступления налога на прибыль организаций выросли на 22,6%, на доходы физических лиц – 19,7%, на имущество организаций – 22,4%, по акцизам – 10,5%, по упрощенной системе налогообложения – на 19,6%.

В пресс-службе минфина уточнили, что основную часть доходов формируют предприятия металлургической отрасли, поступления от которых за три квартала выросли на 60% к этому же периоду прошлого года. На рост показателей повлияли изменения в ценовой политике на рынке металлов, а также активные инвестиционные вложения последних лет.

Помимо металлургической отрасли выросли налоговые платежи от финансовой и страховой деятельности – на 32,7%, производства готовых металлургических изделий – 26,4%, строительства – 20,3%, торговли – 17,7%.

Татьяна Степанова отметила, позитивная динамика поступления доходов сохранится. Собственные доходы региона рассчитаны на основе показателей целевого варианта прогноза социально-экономического развития и включены в проект областного бюджета в сумме 143,5 миллиарда рублей. Это на 20% выше, чем планировалось изначально на текущий год.