За год комитеты ЮУТПП направили в органы власти свыше 60 бизнес-инициатив

За минувший год комитеты ЮУТПП направили в органы власти свыше 60-ти бизнес-инициатив. В понедельник, 17 декабря, состоялось заседание совета по координации работы общественных формирований Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. На нем были подведены итоги деятельности комитетов ЮУТПП в 2018 году и поставлены задачи на 2019 год.

Провел заседание и выступил с итоговым докладом вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков. Он напомнил, что в Южно-Уральской торгово-промышленной палате действуют 19 общественных формирований, в том числе 16 комитетов, комиссия по стратегическому развитию ЮУТПП, совет по координации работы общественных формирований ЮУТПП и координационный совет арбитражного суда Челябинской области.

Задача общественных формирований заключается в содействии развитию предпринимательской деятельности. Работа комитетов, в состав которых в настоящее время входит более 200 предпринимателей, позволяет поднимать наиболее острые и волнующие бизнес-сообщество вопросы, привлекать к их обсуждению представителей органов государственной власти.

Для эффективного взаимодействия с властью Южно-Уральской торгово-промышленной палатой заключено 164 соглашения о сотрудничестве, в том числе с правительством, Законодательным собранием, прокуратурой Челябинской области, главным управлением МВД России, управлением Федеральной антимонопольной службы, главами муниципальных образований.

Круг деловых партнеров постоянно расширяется. Так, в 2018 году ЮУТПП подписала соглашение с главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области (ГУФСИН). Предметом соглашения является развитие делового взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса Челябинской области с производственными учреждениями уголовно-исполнительной системы в регионе.

В целях поддержки, развития и защиты бизнеса общественные формирования ЮУТПП в 2018 году провели 26 мероприятий – заседания, семинары, круглые столы и конференции. В них приняло участие более тысячи человек. По итогам мероприятий разработано свыше 60 предложений и инициатив предпринимательского сообщества по совершенствованию нормативной правовой базы. Все они направлены в органы законодательной и исполнительной власти, а также в ТПП РФ для дальнейшей отправки в соответствующие профильные комитеты Государственной Думы РФ.

Так, в этом году, за заслуги в развитии предпринимательской деятельности и активную общественную работу сразу четыре председателя комитетов ЮУТПП удостоены премии Законодательного Собрания Челябинской области.

Несмотря на достигнутые успехи, основной задачей перед комитетами на следующий год стоит усиление взаимодействия с региональными и муниципальными органами власти.

«Это нужно, прежде всего, для защиты прав и интересов организаций и индивидуальных предпринимателей Челябинской области по вопросам, связанным с осуществлением ими хозяйственной деятельности, - отметил на заседании вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков. - Для создания комфортных условий для развития бизнеса в регионе, формирования современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, информирования предпринимательского сообщества об актуальных изменениях в законодательстве».

В будущем году планируется также активизировать работу по взаимодействию с профильными комитетами, действующими при Торгово-промышленной палате России.