«Здоровое меню» в интересном положении

Будущие мамы, как только узнают о своем интересном положении, в большинстве своем пересматривают ежедневное меню, дабы маленький организм рос и развивался правильно. Однако рацион питания беременных несет в себе больше вопросов, чем ответов. «Союзпищепром» как производитель здоровых и полезных продуктов спешит поделиться секретами здорового меню для будущих мам.

Растительное для пользы

Как утверждают диетологи, здоровье человека на 30% зависит от выбранной системы питания. Чрезмерное увлечение вредной, жирной пищей так или иначе в будущем даст о себе знать избыточным весом и проблемами со здоровьем. Как питаться легче? Добавьте в свой рацион растительное! Принцип «Все растительное - все полезное» объединяет линейку продуктов питания «Здоровое мню». Обратим ваше внимание на хиты по пользе.

Знаменитый овсяный кисель - легенды гласят, что он буквально исцеляет. Оказывается, овсяный кисель полезен и при беременности - он насыщает организм витаминами и минералами, приносит пользу пищеварению. Кроме того, женщинам во время беременности врачи советуют употреблять как можно больше жидкости и овсяный кисель – идеальная замена чая, кофе и сладких газировок. Тем более, что в овсяных йогуртах и киселях содержится природный активатор иммунитета - бета-глюкан.

Любите рыбий жир?! Это вряд ли! Льняное масло - отличная альтернатива рыбьему жиру по содержанию Омега 3. Этот комплекс жирных кислот просто необходим для жизнедеятельности организма, а уж беременным - тем более! Омега 3 необходимы для полноценного развития плода, формирования головного мозга и ЦНС. Польза маме – поддержка иммунитета, очистка сосудов от холестерина, выводит из организма шлаки и токсины. Наконец, льняное масло - отличный вариант легкой заправки летних салатов - просто и полезно!

Пьем молоко без аллергенов

Растительное молоко - альтернатива традиционному. И дело не только в его интересном вкусе и нутриентном разнообразии. Традиционное молоко все чаще рассматривается диетологами как мощный аллерген. Беременным по-прежнему рекомендуют пить парное молоко, предварительно прокипятив его 20 минут, а вот на магазинное, пастеризованное накладывают табу. Особенно это важно для тех, у кого есть хотя бы намеки на непереносимость лактозы. Чтобы понять, что рацион пора менять, необходимо прислушиваться к своему организму и ощущениям после еды.

При непереносимости лактозы употребление коровьего молока может оставлять чувство газообразности, а в более серьезных случаях могут происходить интенсивные судороги и даже диарея. Осторожно нужно употреблять молоко женщинам, страдающим анемией. На ранних сроках беременности традиционное молоко может стать причиной токсикоза, поэтому, если даже мысль о напитке вызывает тошноту, стоит на время от него отказаться и переходить на более легкое, растительное.

Растительное молоко не содержит лактозы и легче для усвоения. Богатое витаминами, в особенности витамином D, рисовое молоко - отличный продукт во время беременности. Соевое полезно растительным белком, но его нужно пить в меру. Лидером же по пользе является молоко овсяное, которое полезно для пищеварения, состояния кожи и иммунитета. Обратите внимание и на новинку линейки «Здоровое меню» - растительное молоко из зеленой гречки. Именно зеленая (не обжаренная) гречка более полезна, а к молоку из нее не придется привыкать, так как вкус гречневой каши с молоком знаком и любим с детства.

Обсудите свой рацион с доктором, помните, что все полезное полезно в меру! Питайтесь правильно со «Здоровым меню», ешьте на здоровье, пейте легкое и натуральное и пусть ваши дни будут посвящены счастливому ожиданию и радости!