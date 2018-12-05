Жители Миасса первыми на Южном Урале начали использовать новый сервис МФЦ

В конце ноября в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Миасса заработал новый сервис.

Теперь жителям города больше не нужно идти в кассы или к устройствам самообслуживания, чтобы оплатить госпошлину. В рамках совместного проекта Сбербанка и МФЦ Миасса на рабочем месте специалиста установлен pos-терминал, позволяющий оплатить госпошлину картой любого банка непосредственно в момент обслуживания.

Кроме стандартного способа, оплату можно произвести по современной бесконтактной технологии картой или мобильным телефоном. Чек после оплаты прикрепляется к квитанции и является гарантией получения госуслуги. Пока терминал установлен в Центральном МФЦ Миасса, а до конца года устройства появятся в остальных двух офисах Многофункционального Центра.

«Использование pos-терминала значительно упрощает получение госуслуги и сокращает время посещения МФЦ. Теперь весь процесс - с момента обращения клиента и оформления услуги - в зоне ответственности специалистов, что соответствует принципу «одного окна», заложенного в основу работы центров «Мои Документы», - отметила Ольга Гассельбах, директор МАУ «МФЦ Миасского городского округа».

Вот что говорит о значимости нового проекта Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка: «Время клиента – наш самый ценный ресурс, и Сбербанк стремится предоставлять такой сервис, чтобы можно было быстро и максимально удобно провести нужную операцию. В этом году Миасс дважды стал первопроходцем во внедрении уникального сервиса, а в ближайшее время вместе с МФЦ мы будем развивать этот безналичный комфорт и для жителей других городов области».

Перечень операций, которые можно провести по безналичному расчету с помощью терминала, включает платежи в адрес Миграционной службы, ГИБДД, ИФНС, Росреестра, Министерства юстиции, Министерства экологии. За первые несколько дней новой услугой воспользовались уже более 50 жителей Миасса.