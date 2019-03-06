Жители пострадавшего дома в Магнитогорске и дальше будут получать деньги на продление договоров аренды жилья

Жителям пострадавшего дома в Магнитогорске (Челябинская область) будут и дальше направлять средства на продление договоров аренды жилья. Выплаты будут продолжаться еще минимум три месяца.

Такое поручение министерству социальных отношений сегодня, шестого марта, дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, жителей из пятого, шестого, девятого и десятого подъездов дома №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года, расселили на период проведения демонтажных работ. Сегодня Борис Дубровский поручил направить жителям средства на продление договоров аренды. За это время будет готова госэкспертиза технического состояния дома, а также проведены работы по благоустройству территории, где произошла трагедия.

«Совершенно очевидно, что надо продлевать договоры аренды людям на второй квартал текущего года. Мы ждем результатов госэкпертизы о том, пригоден ли дом для проживания», – сказал Борис Дубровский.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по данным на первое марта этого года, все пострадавшие жители дома 164 по проспекту Карла Маркса, получили материальные выплаты. На эти цели за счет средств федерального бюджета людям выплачено 54 миллиона рублей, за счет областных денег – 75,7 миллиона рублей. Уже приобретено 65 жилых помещений, 62 семьи решили квартирный вопрос. Средства также получили люди на съем жилья - заключено 215 договоров аренды.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 декабря в результате взрыва бытового газа в одной из квартир (предварительная версия) произошло обрушение седьмого подъезда 12-подъездного десятиэтажного жилого дома №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. Под завалами погибло 39 человек. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело главному следственному управлению. На место происшествия выезжали следователи-криминалисты центрального аппарата. С места трагедии были изъяты части завала. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено.

16 января 2019 года Владимир Путин поручил полностью расселить пострадавший дом.

Премьер Дмитрий Медведев сообщил, что на расселение дома потребуется 900 миллионов рублей, бóльшую часть (из требуемых на дальнейшее расселение средств) предлагается выделить из резервного фонда – до 500 миллионов рублей. Остальные расходы – по собственной инициативе – взяли на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области.

Прокуратура Челябинской области держит на контроле реализацию мер по защите пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.