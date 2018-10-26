Жителям первого арендного дома в Челябинске компенсируют часть платы за жилье

Жителям Челябинской области, проживающим в арендных домах, будет предоставлена компенсация платы за жилье.

Соответствующий порядок выплаты компенсации утвержден сегодня, 26 октября, на заседании регионального правительства.

В 2015 году по инициативе губернатор Бориса Дубровского был запущен пилотный проект по строительству арендных домов. На эти цели из областного бюджета было выделено 129,2 миллиона рублей.

«Дома социального найма строятся, прежде всего, для семей, которые в силу разных причин пока не могут приобрести жилье самостоятельно, - пояснил Борис Дубровский. - Стоимость аренды таких квартир значительно ниже рыночной». По мнению главы региона, это важный социально значимый проект и региональные власти намерены дальше развивать рынок социального арендного жилья.

Согласно регионального закона, право на возмещение части платы за наём жилья в арендном доме имеют семь категорий южноуральцев. Это граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, многодетные семьи (в том числе неполные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей), молодые семьи, имеющие одного или более детей и в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет (в том числе неполные семьи, если возраст родителя не превышает 35 лет), дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, а также участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Они могут рассчитывать на компенсацию за аренду социального жилья в размере 70% от его стоимости.

Первый в регионе арендный дом для социального найма построен в Челябинске по улице Хохрякова, 6В. В нем 69 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Квартиры предоставляются по договору найма на срок от года до десяти лет.

Получить квартиру в наемном доме сможет только тот, кто поставлен на учет в качестве нуждающихся, попал в трудную жизненную ситуацию. При этом наниматели не должны быть малоимущими, но с доходами, которые не позволяют купить собственное жилье по рыночным ценам даже с помощью льготных кредитов.

Чтобы претендовать на квартиры в доме социального найма, необходимо встать на учет в качестве нуждающихся в городском Комитете по управлению имуществом и земельными отношениями или в многофункциональном центре.

В августе 2018 года Челябинская городская дума утвердила плату за съем жилья в первом арендном доме. Она составляет 104,34 рубля за квадратный метр без учета субсидии. В эту сумму входит расчёт за капремонт, техническое обслуживание дома, коммунальные платежи, а также учтена окупаемость проекта. Таким образом, наем средней квартиры площадью 54 квадратных метра обойдется в 5 тысяч 634 рубля 36 копеек. Съемная квартира у частника будет стоить гораздо дороже.

Размер компенсации будет рассчитывать управление соцзащиты. Утвержденное правительством постановление определяет перечень документов, необходимых для получения компенсации расходов по каждой категории граждан, способы обращения за предоставлением компенсации и сроки и способы выплаты компенсации расходов.

На реализацию мер этой меры соцподдержки понадобится 4,1 миллиона рублей. Эти средства в полном объеме предусмотрены в областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».