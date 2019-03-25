Присылайте свои новости

И один в поле воин

Гражданин города Челябинска выиграл суд у госструктуры
Фото: 
Валерий Иванов
Есть мнение
Сегодня, 12:41
Автор: 
Елена Рохацевич

Челябинский краевед Юрий Латышев выиграл суд! У всех, кто был на последнем судебном заседании и поддерживал Юрия Владимировича, навернулись на глаза слезы радости. 16 июля Центральный суд после четырех заседаний вынес решение по  иску гражданина города Челябинска Юрия Латышева к Государственному комитету по охране объектов культурного наследия: отменить решение Госкомитета об исключении квартала домов по улице Социалистической в Металлургическом районе из реестра объектов культурного наследия, произвести повторную экспертизу выявленного объекта культурного наследия, именуемого в народе «маленькая Бавария».

Пожалуй, впервые в истории Челябинской области, а может, и России простой гражданин, неравнодушный к судьбе города, к его историческому прошлому, думающий о будущем, боролся с госструктурой не ради своих личных интересов, а защищал городскую среду, культуру. Словом, боролся за всех нас, отстаивал интересы горожан. В отличие от Государственного комитета по охране объектов культурного наследия. Это он из всех экспертов, кто заявился на конкурс по закону 44-ФЗ для экспертизы выявленного объекта культурного наследия «немецкого квартала», выбрал наиболее неквалифицированного – Светлану Васильеву из Пензы. Как сказала юрист, защищавшая интересы Комитета, выбор пал на Васильеву из-за дешевизны ее работы. Вот она и сделала экспертизу, не приезжая в Челябинск, не видя самого объекта, а лишь заглянув в интернет и найдя там фотографии уникального квартала и некоторую информацию о нем. И это – все. На память приходят пушкинские слова из сказки: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Между тем, по закону для эксперта выделяются деньги на командировочные расходы для осуществления работы. Мало того, что сами комитетчики не проследили за качеством ее труда, но они еще и руки потерли: раз объект исключен из реестра, значит, самим меньше проблем. Кстати, Министерство культуры РФ в мае нынешнего года не подтвердило Васильевой ее статус как эксперта объектов культурного наследия.

А Юрий Владимирович как истинный патриот города решил самостоятельно заняться историческими, культурологическими и архитектурными исследованиями в отношении «немецкого квартала». В Государственном архиве Челябинской области нашлись нужные документы, подтверждающие уникальность ансамбля «маленькой Баварии», о чем он и рассказал на одном из судебных заседаний. На последнем же заседании в качестве свидетеля была заслушана известный искусствовед, автор многих работ по искусствоведению и архитектуре, кстати, как раз специалист по немецкой архитектуре, кандидат искусствоведения, доцент Евгения Конышева. Она подтвердила, что экспертиза Светланы Васильевой проведена некачественно, вразрез с законом об экспертизе объектов культурного наследия. И как ни пыталась юрист ответчика закидать Евгению Владимировну формальными вопросами, она не поддалась на эти дешевые уловки и настаивала на проведении повторной экспертизы, поддерживая точку зрения Юрия Латышева. И эксперт-свидетель Александр Дьячков сказал свое веское слово в защиту «маленькой Баварии». Своими советами помогала и известный челябинский правозащитник Лариса Субботина, много лет отстаивающая от посягательств слишком предприимчивых людей другой объект культурного наследия – Дом облисполкома на площади Революции. И, конечно, адвокаты у истца были профессиональные – Алексей Чвало и Егор Шмидт. И группа поддержки в лице Татьяны Пелленен и других неравнодушных к облику города людей хорошо сработала.

Прецедент есть! Один в поле тоже может воевать и выиграть битву.

Автор: 
Елена Рохацевич
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