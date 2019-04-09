На заметку Текслеру. Экологи-общественники – об очистке реки Миасс, квотах на выбросы и Томинском ГОКе

Состоявшаяся 4 апреля первая пресс-конференция врио губернатора Алексея Текслера показала, что у Челябинской области немало проблем, которые главе региона еще предстоит изучить, чтобы выработать по ним собственное мнение. Независимый эксперт Светлана Князева прислала в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» письмо, в котором обращает внимание властей на некоторые аспекты застарелых проблем, а также на новые опасные с точки зрения ученых вызовы, которые ставит перед регионом проект Томинского ГОКа.

Очистка русла реки Миасс

Проблема очистки русла реки Миасс не нова. В 80-х годах прошлого века она неоднократно обсуждалась на заседаниях горисполкома и Челябинского облисполкома с участием проектировщиков и руководителей треста «Гидромеханизация», готового заняться расчисткой.

Нужен был проект. Заказчиком проекта стал Челябинский металлургический завод, генеральным проектировщиком – Челябинский Гипромез. Проект получил название «Расчистка русла р. Миасс в пределах городской застройки».

Субподрядные работы выполнялись НИР-ФГБУ «РОСНИИВХ», г Екатеринбург.

Проектные работы по размещению и устройству гидроотвалов для илов – институтом «Челябинскгражданпроект».

Ученые «РОСНИИВХ» в характерных створах реки отобрали пробы илов, выполнили физико-химические и бактериологические анализы, показавшие наличие в илах высокотоксичных металлов.

В представленном отчете был неожиданный вывод: механическая расчистка русла не рекомендовалась, так как находящиеся в илах нерастворимые формы соединений токсичных металлов в процессе расчистки (взмучивания) могли перейти в растворимую, то есть отравить воду в реке.

В связи с этим проект был закрыт.

Возврат к вопросу расчистки русла реки возможен только на основании заключения по нему компетентных, опытных в этой тематике ученых. На Урале это – ФГБУ «РОСНИИВХ». Возможно, там сохранился отчет по ранее выполненным работам.

Второй момент. На пресс-конференции прозвучало, что принимаются решения по увеличению уровня Шершневского водохранилища, а также по увеличению водности реки Миасс и ее пропускной способности в черте города».

Важно обратить внимание на то, подкреплены ли эти решения предварительными расчетами с учетом рельефа местности, как в районе водохранилища, так и по руслу реки ниже по течению с учетом новой застройки? Предостереженияозвучил на экологическом форуме в Челябинске в ноябре 2018 года доктор географических наук, завсектором гидролого-экологических исследований, доцент кафедры ВХиТВ УГТУ-УПИ ФГУП РосНИИВХ г. Екатеринбурга Андрей Павлович Носаль.

В проекте Шершневского водохранилища (Ленинградский «Водоканалпроект») отметки НПУ (нормального подпорного уровня) и гребня плотины приняты при условии исключения возможных подтоплений и затоплений территорий.

Поэтому столь ответственные решения должны быть обеспечены заключением ученых и опытных специалистов-гидротехников.

Опытные специалисты-гидротехники в Челябинске есть.

О квотировании выбросов в атмосферу

С квотированием выбросов в атмосферу от промышленных предприятий более-менее все ясно. Ученые-экологи убеждены, что необходимо включить в квотирование по городу Челябинску выбросы от планируемого Томинского ГОКа. Эти выбросы внесут значительный вклад как по пылеобразованию (размол руды, пыление хвостов), так и по газообразным и жидким компонентам (сжигание топлива большегрузными машинами, использование взрывчатых веществ). Кроме того, согласно действующему законодательству, должен быть налажен обязательный учет высокотоксичных компонентов многокомпонентной неорганической пыли из состава руд: мышьяк, свинец, кадмий, ртуть и др.

Об этом подробно изложено в обращении специалистов и экспертов, переданном в приемную областной администрации 26 марта 2019.

Рекомендуем: запросить статистические данные по Варненскому району - как выросли выбросы в районе с запуском Михеевского ГОКа; посмотреть наглядно на YouTube: «Михеевский ГОК хоронит деревню»

«Протестная активность есть, но Томинский ГОК будет»

Для понимания вопроса расскажем о тупиковой ситуации, сложившейся на площадке незаконно начатой отработки Калиновского карьера.

Из-за незаконного дробления единого технологического комплекса ГОКа на отдельные, не самостоятельные, не автономные объекты, которые не могут быть отдельными этапами строительства, начата отработка Калиновского карьера. Но при этом не начато строительство объектов- приемников карьерных, подотвальных и поверхностных вод. Это очистные сооружения и гидротехническое сооружение (ГТС), очищающие воды и принимающее их для использования в оборотном водоснабжении предприятия.

Три водосборника (16, 15, 19 тыс. м3 – по информации Управления Росприроднадзора по Челябинской области) - уже заполнены. По информации местных жителей, неочищенные воды сбрасывались незаконно в пруд на реку Каменка. Далее – реки Чумляк иМиасс.

Однако областное Управление Росприроднадзора, Челябинская природоохранная прокуратура не приняли срочные меры по прекращению отработки Калиновского карьера.

Подробности этой тупиковой ситуации изложены в письмах экспертов Челябинска в адрес врио губернатора от 01.04.2019. и от 02.04.2019. (в копии).

Об «инертном» материале для Коркинского разреза

Сказки об «инертном» закладочном материале «экологов» Санкт-Петербургского горного университета, полученном из хвостов обогащения, не принимаются даже при знании химии на уровне средней школы.

Как справедливо заметил опытный специалист-металлург Александр. Кожейкин, из 28 млн тонн в год переработки руд 27,5 млн тонн – токсичные отходы-хвосты плюс токсичная водная фракция.

Об этом подробно изложено в обращении» экспертов, специалистов Челябинска, переданном для личного прочтения и изучения врио губернатора 26.03.2019.

В мировой практике используется специальная литература, размещенная, в том числе, в сети Интернет:

Вопрос недопустимости реализации проекта Томинского ГОКа необходимо изучить всесторонне, комплексно и срочно.

В ХХI веке весь мир переживает острый дефицит чистой питьевой воды. Недопустимо ее отравление планируемой отработкой Томинского месторождения.

Все незаконно начатые на планируемой площадке ГОКа работы должны быть прекращены, считают эксперты.