«Законы Яровой»: за и против

Магазины Челябинска могут опустеть в результате нового закона Ирины Яровойна полный запрет возврата нереализованной продукции торговыми сетями поставщикам.

Инициированный депутатом полный запрет возврата нереализованной продукции торговыми сетями поставщикам стал темой номер один для обсуждения в заинтересованных кругах в последние месяцы. Законопроект был внесен на рассмотрение в январе этого года, однако, считают его противники, до сих пор ни одним из участников обсуждения не было предоставлено убедительных аргументов для его принятия. Более того, ассоциации защиты прав потребителей, торговые сети и сами поставщики говорят о его вредности для всех заинтересованных лиц. По оценкам экспертов рынка, принятие законопроекта может привести к тому, что в вечернее время полки сетевых магазинов будут оставаться пустыми.

«Я оцениваю эту инициативу как вредную для потребителей. По сути, торговые сети дискриминируются по сравнению с мелкой розницей и рынками. Запрет на возврат поставщику продовольственной продукции приведет к тому, что сократятся шансы попадания на полки супермаркетов продуктов питания с короткими сроками годности, что нанесет удар по малым производителям молока, овощей и фруктов. То есть тех продуктов, которые должны формировать рацион здорового питания», - комментировал законодательную инициативу председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

«Торговые сети все свои проблемы могут попытаться переложить на поставщиков. Я считаю, что опустения магазинов не произойдет, но и чудо не случится. За все в итоге заплатят производители. Если говорить о новом законопроекте, то запрет возврата обернется тем, завтра потери от возвратов торговые сети будут включать в договора, пытаясь компенсировать свой издержки. Производители будут платить больше, отдавая всю свою минимальную рентабельность торговым сетям. Ничего в лучшую сторону не изменится, поставщики будут терять гораздо больше, чем при нынешнем положении», - отметил генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов.

Андрей Косилов также отметил, что новый законопроект рассматривает лишь фрагмент отношений между производителями, торговыми сетями и покупателями, а по сути проблемы не решает.

«Проблема кроется в другом. Почему для поставщиков сетей цена постоянно падает? Почему за счет поставщиков проводятся бесконечные акции, когда курица, к примеру, стоит дешевле, чем бутылка газированной воды? Вот, например, цена на молоко упала у производителей, а вы на полке магазина увидели снижение цены на молоко? Вот чем надо заниматься законодателям. Нужно синхронизировать эти процессы, чтобы снижение цен на первичное молоко приводилои к снижению цен на молочные продукты. Тогда и в торговых сетях будут расти объемы реализации. Сейчас формируется ложная и пустая повестка дня, которая не соответствует интересам общества», - добавил Андрей Косилов.

Также на минувшей неделе представители «Ростелекома» заявили о невозможности исполнения требования «пакета Яровой» в связи с отсутствием на российском рынке достаточного объема сертифицированного оборудования. По мнению экспертов, данный случай является одним из наиболее показательных примеров излишнего, зачастую просто неисполнимого законодательного регулирования российского бизнеса.

Напомним, что согласно постановлению, операторы связи с 1 июля 2018 года должны хранить голосовую информацию и текстовые сообщения абонентов в течение полугода, а с 1 октября 2018 года интернет-трафик абонентов в течение 30 суток.

«Подобные законопроекты действительно могли обсуждаться в "тучные" годы, когда можно было не считать деньги на реализацию тех или иных идей. Однако ситуация с тех пор существенно изменилась, вектор стратегического развития страны уже иной. Теперь для противостояния санкциям и другим внешним вызовам инициативы должны быть направлены на поддержку отечественного бизнеса, а не на его ограничение и введение дополнительных обременений. Поэтому на нынешнем этапе инициативы Ирины Яровой носят прямо противоположный характер тому, в чем нуждается страна, и пока только усложняют будни российского бизнеса. А пример с «Ростелекомом» ярко демонстрирует ещё и отсутствие какого-либо аудита рынка на этапе обсуждения самой концепции законопроекта, что недопустимо для политиков такого уровня и решений такого масштаба», - прокомментировал ситуацию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

В силовых же структурах считают, что такое нововведение актуально и своевременно.

«На расследование некоторых уголовных дел уходит по несколько лет. Вскрываются новые факты и эпизоды. Появляются новые фигуранты. И для полноценного и объективного расследования нам необходима вся информация, которая может помочь следствию, в том числе и СМС-переписка, которую оператор связи уже удалил», - отметили представители силовых структур.