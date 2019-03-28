Алексей Текслер проинформировал Виталия Мутко об исполнении поручений президента

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер проинформировал заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко об исполнении поручений президента: помощь жителям частично обрушившегося дома в Магнитогорске, подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, обманутые дольщики.

Напомним, Виталий Мутко курирует вопросы строительства и регионального развития, а также возглавляет оргкомитет по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. В феврале 2019 года вице-премьер приезжал в Магнитогорск для встречи с пострадавшими жителями, оценил к ход подготовки объектов саммитам и встречался с обманутыми дольщиками в Челябинске.

Алексей Текслер на сегодняшней встрече с Виталием Мутко доложил о проведенной 26 марта встрече с жителями дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске.

«Жители жаловались на проблемы с получением медпомощи», - рассказал Алексей Текслер. По распоряжению губернатора жители дома получат индивидуальное медицинское сопровождение. «По моему распоряжению всех пострадавших поставят на диспансерное наблюдение медицинских специалистов соответствующих профилей», - сообщил врио губернатора. Углубленная двухэтапная диспансеризация детей и взрослых начнется с 28 марта.

«Сейчас в Магнитогорске продолжают работать с населением и.о. первого заместителя губернатора и представители регионального министерства соцотношений, которые оказывают всевозможную помощь», – рассказал Алексей Текслер.

В рамках встречи Алексей Текслер обсудил с Виталием Мутко ход строительства и реконструкции объектов к ШОС и БРИКС. К масштабным международным мероприятиям предстоит подготовить 19 объектов. Кроме того, разговор шел и в целом о развитии областного центра: дороги, благоустройство, переселение из ветхих аварийных домов, а также о текущем статусе реализации различных проектов.

По словам Алексея Текслера, основные мероприятия по строительству запланированных объектов, развитию транспортной инфраструктуры и модернизации центральной части Челябинска проводятся в соответствии с графиком.

Также врио губернатора обсудил с вице-премьером вопрос достройки жилья для участников долевого строительства.

«Договорились о том, что продолжим работу по всем поручениям президента Владимира Путина», – сообщил по итогам встречи врио губернатора.