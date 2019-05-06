«АльфаСтрахование» и СОГАЗ выплатят страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим в авиапроисшествии

Компании «АльфаСтрахование» и СОГАЗ выплатят страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим, летевшим рейсом SU1492 Москва – Мурманск 5 мая.

Как сообщили в страховой компании, АО «АльфаСтрахование» и СОГАЗ обеспечивают страхование ответственности ПАО «Аэрофлот» за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров и отвечают за выплату возмещения вреда в соответствии с действующим законодательством.

Страховщики выплатят страховое возмещение в соответствии с действующим законодательством.

По всем вопросам, связанным с выплатой компенсаций, нужно обращаться по выделенной линии АО «АльфаСтрахование» – 8 800 333 0 999 или на электронный адрес aviahelp@alfastrah.ru.

Напомним, 5 мая 2019 года самолет SSJ100 (компания Аэрофлот) совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» (Москва), у лайнера загорелся двигатель. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам. Было эвакуировано 32 человека (список опубликовало МЧС России). По последним данным в результате ЧП погиб 41 человек, выжило 37 человек.