Армейская авиация ЦВО отправлена в Иркутскую область для проведения спасательных работ

В зону паводка Иркутской области направлены три вертолета Ми-8АМТШ из аэродромов, дислоцированных в Центральном военном округе (ЦВО), для проведения спасательных работ.

Напомним, на территории Иркутской области с 25 июля в 6 районах произошло подтопление 96 населенных пунктов. По данным ГУ МЧС области, подтоплено более 10 тысяч жилых домов, 49 социально значимых объекта -фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады, почти семь тысяч приусадебных участков.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, из Новосибирска в Братск вылетели два вертолета Ми-8АМТШ, они совершат промежуточную посадку в Кемеровской области. Еще один вертолет в Братск вылетел из Кызыла также с посадкой в Кузбассе.

Экипажи вертолетов подготовлены к выполнению спасательных работ как с водной поверхности, так и с суши. Летчики первого класса имеют разрешение на эвакуацию людей с крыш домов, также имеют огромный опыт перевозки грузов с максимальными взлетными весами.

Первый сводный отряд войск ЦВО уже прибыл в зону паводка. «Около 50 военнослужащих - военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры), прибыл в Тулун для оказания помощи в зоне ЧС», - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС уточнили, с затопленных территорий уже были эвакуированы более 2,5 тысячи человек, в том числе 574 ребенка.

На сегодняшний день остаются подтопленными 42 населенных пункта в 3 районах. Подтоплены 4130 жилых дома, 8 социально-значимых объектов, 4143 приусадебных участков и 11 участков автомобильных дорог.

Наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулуне и Тулунском районе. Повреждены 2 автомобильных моста.

Прекращено движение всех видов автомобильного транспорта на участке с 1491 по 1493 километр федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Железнодорожное сообщение не нарушено.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военнослужащие будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки будут задействованы два расчета беспилотников.