Челябинцы рассказали, за что ненавидят столицу

Составлен рейтинг негативно настроенных к Москве городов России. Его возглавил Екатеринбург. Челябинск оказался на пятом месте

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством ZOOM MARKET в мае 2019 года, Москву и её жителей больше всего не любят в: Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже и Челябинске.

Россиянам задавали три вопроса: как Вы относитесь к столице и ее жителям? За что Вы их любите или не любите Москву? Хотели бы вы переехать на постоянное место жительство в Москву?

По результатам опроса столицу и ее жителей больше всего не любят за то, что, все деньги страны утекают в Москву. Так ответили 56 процентов отпрошенных. 24 процента респондентов считают, что москвичи высокомерные и слишком высокого о себе мнения. 12 процентов россиян отметили, что москвичи ленивые и не хотят работать, а восемь процентов опрошенных заявили, что не ненавидят жителей столицы потому, что они не любят людей из других регионов

При этом переехать в Москву на ПМЖ хотят 67% жителей страны. Главной причиной переезда россияне указали «новые возможности». По мнению коммерческого директора агентства Андрея Штырова, эти «стереотипы» навязывают сериалы, видеоблоги и страницы в социальных сетях, в которых показана «красивая жизнь».