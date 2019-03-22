Детей-безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта

Малолетних пассажиров, не заплативших за проезд, запретят высаживать из общественного транспорта.

Проект разработан министерством транспорта и внесен в правительство РФ. «Единая Россия», поддержавшая проект, намерена совместно с минтрансом доработать его перед внесением в Государственную думу РФ.

Координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский отметил, что в морозы нередко происходили случаи высадки детей-безбилетников из общественного транспорта. «Минтранс, благодаря, в том числе, позиции партийного проекта, внес в Правительство законопроект, который запрещает высаживать детей до 16 лет из автобусов. Мы все вместе должны создавать условия, которые не ставят под угрозу жизнь и здоровье наших детей», - заявил Афонский.

Председатель общественного совета Александр Жуков отметил, что в 12 регионах уже приняты регламенты и нормативные акты, которые запрещают высадку школьников из общественного транспорта за неоплаченный проезд.

Напомним, Минтрансом подготовлены проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона, согласно которым устанавливается полный запрет на принудительную высадку из транспортного средства безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа. Минтранс России письмом от 4 марта 2019 года внес данные законопроекты в Правительство Российской Федерации.

Прокет «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах».