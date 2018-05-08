Диетическое меню для школьников

В России в школах и детских садах необходимо диетическое меню, а поставщикам качественных продуктов нужно предоставить преференции. Данные предложения региональные власти направили в рабочую группу Совета Федерации, которая занимается созданием закона о детском питании, пишет газета «Известия».

По данным издания, рабочая группа Совета Федерации, которая пишет законопроект о детском питании, провела мониторинг рекомендаций субъектов РФ. Большая их часть касается усиления контроля над поставщиками продукции в школы и детсады, поддержки добросовестных производителей и обновления меню в школах и детсадах.

Как сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Михаил Щетинин, полученные данные будут рассмотрены в ходе планового заседания рабочей группы.

По словам президента АНО «Институт отраслевого питания» и члена рабочей группы Владимира Чернигова, запрошены были все регионы, но предложения направили только порядка 35.

Мониторинг разбит на несколько тематических блоков. Чаще всего регионы указывали на то, что дети с хроническими заболеваниями нуждаются в диетическом меню (Нижегородская, Орловская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Кроме того, не остался без внимания и вопрос полезности продуктов в детских столовых. Например, Москва предложила пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить требования к качеству продуктов. Такого же мнения придерживаются Астраханская и Курская области. А в республике Адыгея считают, что нужно проводить профилактику ожирения у детей (увеличить нормы овощей, фруктов и минимизировать количество трансжиров).

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «В школах может появиться диетическое меню».