Дмитрий Медведев озвучил предложения по кандидатам на должности вице-премьеров

Дмитрий Медведев озвучил на встрече с депутатами Госдумы от «Единой России» свои предложения по руководящему составу нового кабинета министров. Он получит возможность внести эти кандидатуры на рассмотрение президента РФ в случае, если Государственная Дума даст согласие на его назначение на должность председателя правительства.

Как уже сообщало агентство, 7 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на должность председателя правительства. Сегодня Госдума рассмотрит это предложение. В преддверии заседания состоялись встречи Дмитрия Медведева с депутатами четырех парламентских фракций.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал, что на предстоящем пленарном заседании фракция стопроцентно проголосует за внесенную Владимиром Путиным кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что фракция отдаст за кандидатуру Дмитрия Медведева «сто процентов голосов». «Он был главой администрации президента, он был первым вице-премьером, он был президентом страны. И председателем правительства последние шесть лет. Такого нет в мире — опытного чиновника, прошедшего всю, так сказать, вертикаль власти», - подчеркнул Владимир Жириновский.

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что коммунисты не поддержат кандидатуру Дмитрия Медведева.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов сообщил в своем Twitter о том, что на заседании фракции принято решение не поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.

На должности вице-премьеров предложены Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Юрий Борисов, Ольга Голодец и Максим Акимов.

Антон Силуанов будет курировать экономический блок и возглавлять министерство финансов. Ранее за это направление на посту вице-премьера отвечал Игорь Шувалов. «Антон Германович Силуанов прошел путь от директора департамента до министра, его отличает ответственный подход к делу и выполнение взятых обязательств», - считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Зюганов также отметил, что кандидат на должность вице-премьера Антон Силуанов - «спокойный, хорошо разбирающийся в финансовых проблемах специалист», но, по его мнению, на этом посту нужен «стратег, который позволял бы профинансировать производство и дал бы возможность выйти на необходимые темпы развития».

Татьяна Голикова, возглавляющая Счетную палату РФ, предложена на пост вице-премьера, курирующего вопросы здравоохранения и социальной политики. Володин поддержал эту кандидатуру. «Татьяна Алексеевна Голикова доказала свою эффективность как работая в Правительстве, так и на посту Председателя Счетной палаты. На всех этих должностях она тесно взаимодействовала с депутатами Государственной Думы, прекрасно знает финансовый и социальный блок», - сказал Вячеслав Володин.

Дмитрий Козак – вице-премьер, отвечающий за промышленность и энергетику. До него этими вопросами занимался Аркадий Дворкович. «Дмитрий Николаевич Козак – показал свой профессионализм в реализации масштабных, значимых для страны проектов», - отметил Володин и напомнил об участии Козака в подготовке России к Олимпийским играм в Сочи.

Бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев предлагается на должность вице-премьера, курирующего аграрный комплекс. По мнению Володина, полученный Гордеевым опыт работы губернатором одной из крупных областей России и полномочным представителем Президента «сработает ему в плюс».

Кандидатура Виталия Мутко предложена на пост заместителя председателя правительства по вопросам строительства и региональной политики. Лидер фракции КПРФ также выразил недовольство этой кандидатурой.

Юрий Борисов, работающий замминистра обороны, в новом правительстве будет курировать вопросы ОПК. В прошлом кабмине этими вопросами занимался Дмитрий Рогозин.

Ольга Голодец вице-премьер, курирующий вопросы культуры и вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке.

Максим Акимов будет курировать вопросы развития транспорта, связи, цифровой экономики.

Юрий Трутнев останется работать на посту вице-премьера.