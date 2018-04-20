Дмитрий Медведев провёл совещание о создании в России цифрового электросетевого комплекса

До конца 2030 года в России будет создана цифровая сеть на основе оборудования и технологий отечественного производства во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о переводе электроэнергетики страны на цифровой режим работы.

Вопрос создания в России цифрового электросетевого комплекса обсуждался на заседании правительства, которое провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий «Ростех» – «Россети» для развития в России необходимых условий для построения «интеллектуального» электросетевого комплекса.

Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объёмы инвестирования ГК «Ростех» в ПАО «Россети» для реализации данного проекта.