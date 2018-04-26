Эксперты забраковали треть школьных учебников

В России почти треть учебников, которые должны были быть включены в перечень рекомендованных для школ, оказались забракованными после уже проведенной дополнительной экспертизы. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, эксперты Российской академии образования (РАО) забраковали 30% учебников, поступивших на дополнительную экспертизу перед включением в федеральный перечень. Дополнительную экспертизу в этом году провели впервые. Ранее учебники включались в перечень после предоставления результатов экспертиз, проведенных издательствами за свой счет. Такие заключения были у всех предложенных изданий и в этом году.

По словам министра образования РФ Ольги Васильевой, в настоящее время из РАО получены результаты дополнительной экспертизы: 1117 заключений и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, например, в одном из учебников музыки для шестого класса ученикам предлагалось написать свой вариант биографии Моцарта, а в учебнике по химии для девятого класса были перепутаны натрий и калий.

Кроме того, автор учебника обществознания утверждал, что с накачанными и накрашенными людьми «абсолютно не о чем говорить, … с подобными людьми стыдно бывать в обществе». В одном из учебников по ОБЖ иллюстрация с американским зенитным ракетным комплексом была подписана как «ракетный комплекс ПВО России».

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «Хорошему не научат».