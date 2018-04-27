Электронная справка вместо бумажной обойдется вдвое дешевле

В России предлагается сделать скидку 50% за оплату госпошлины при получении электронной справки вместо бумажной. Соответствующий законопроект разработан в Минкомсвязи РФ. Об этом пишет газеты «Известия».

По данным издания, в Минкомсвязи пояснили, что скидку 50% на госпошлины предлагается предоставить гражданам, согласным получить справку или выписку только в электронном виде. Для получения дисконта также необходимо заказать документ через портал госуслуг (gosuslugi.ru) или связанные с ним единой системой идентификации сайты и через него же оплатить госпошлину.

Напомним, те, кто выполняет последние два пункта, и сегодня могут получить скидку, но только 30% (коэффициент 0,7). Эта норма временная, она действует с первого января 2017 года до первого января 2019 года, напомнили в ведомстве.

В Минкомсвязи предлагают сохранить эту скидку «и предусмотреть новый коэффициент 0,5».

Так, разработка законопроекта о сокращении размеров госпошлин предусмотрена планом законопроектной деятельности правительства РФ на этот год. По плану, изменения будут внесены в главу 25.3 Налогового кодекса. Документ должен быть представлен в правительство в августе и внесен в Госдуму в октябре.

Сегодня в электронном виде можно получить, например, выписки из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), некоторые справки налоговой службы, рассказала адвокат Виктория Данильченко. Они стоят в среднем 200–400 рублей в зависимости от того, какие сведения необходимо получить.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «Госпошлины снизят вдвое для экономии бумаги».