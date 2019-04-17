Евгений Рогоза в День космонавтики возглавил строительство космодрома «Восточный»

Известный челябинский строитель Евгений Рогоза возглавил дирекцию «Роскосмоса» по строительству проблемного и очень масштабного объекта - космодрома «Восточный». Символично, что в эту ответственную должность наш талантливый и трудолюбивый земляк вступил в День космонавтики, 12 апреля и, кстати, в день своего рождения.

О новом назначении Евгения Рогозы в своем блоге написал политолог Александр Подопригора, который также напомнил южноуральцам о том, что исполнительным директором по капитальному строительству этой госкорпорации два месяца назад назначили другого нашего земляка - Илью Пономарева, в свое время работавшего главным архитектором Магнитогорска, a впоследствии ставшего заместителем министра регионального развития РФ.

«Назначение именно этих людей на ключевые должности в гигантском стройкомплексе «Роскосмоса», разумеется, не случайно. Илья Пономарев (он из челябинской семьи потомственных архитекторов) - один из сильнейших профессионалов (причем как теоретиков, так и практиков) строительной отрасли России. Евгений Рогоза - прекрасный организатор строительства, создавший с нуля первую крупную челябинскую частную строительную компанию «Монолит»: десятки тысяч челябинцев и магнитогорцев живут в построенных им домах. А когда бывший губернатор Юревич выдавил его из Челябинска (это любимое занятие наших губернаторов: сильных инвесторов разгонять и строительный комплекс под себя монополизировать), работал в минрегионе РФ, руководил федеральной дирекцией по строительству объектов саммита АТЭС во Владивостоке. И стал одним из немногих, кто завершил эту эпопею не только без каких-либо претензий, но с личной благодарностью президента Владимира Путина», - написал Александр Подопригора.

Агентство «Урал-пресс-информ» поздравило Евгения Рогозу с новой должностью (к слову, наш офис находится в жилом доме, построенным его строительной компанией).

В телефонном разговоре Евгений Рогоза рассказал, что наследство ему досталось сложное, работы предстоит очень много - он будет стараться выполнить ее достойно.

Агентство «Урал-пресс-информ» уверено, что со взятыми на себя обязательствами Евгений Рогоза, не случайно получивший почетное звание Заслуженного строителя России, справится на «отлично». Кстати, за то, как уроженец Челябинска проявил себя на Дальнем Востоке, он получил медаль «За заслуги перед Владивостоком» (аналог звания «Почетный гражданин города»), которой также очень дорожит.

В новой должности Евгению Рогозе действительно придется много и упорно работать - на расширенном заседании Совета безопасности РФ президент страны Владимир Путин поставил задачу закрепиться на растущем рынке космических услуг, не вспоминая о прежних успехах.

Вопрос возведения в России крупного и современного космодрома - «Восточного», который постоянно находится в эпицентре скандалов (срываются сроки строительства, по этим фактам возбуждаются уголовные дела, существуют большие проблемы с подрядчиками), члены СБ обсуждали отдельно.

«Уже докладывали несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ с этими расценками. Надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать, разумеется, ничего. Реалистично подойти нужно. Хочу вновь подчеркнуть, мы должны располагать независимым доступом в космос с российской территории, и уже в ближайшей перспективе пусковые нагрузки на космодром «Восточный» должны возрасти», - подчеркнул Путин.

К слову, уже через два года с «Восточного» должна взлететь новая ракета Ангара-5.