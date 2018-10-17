Фермеры теперь смогут строить дом для себя на своей земле сельскохозназначения

Фермеры теперь смогут строить дом для себя на своей земле сельскохозяйственного назначения.

Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Документ меняет порядок строительства жилых домов в КФХ, сообщил координатор проекта «Российское село», депутат Государственной Думы Владимир Плотников.

По его словам, главное нововведение заключается в том, что фермер получит право построить дом на своем земельном участке. «Принятия этого законопроекта мы добивались несколько лет. Теперь фермер сможет жить на своей земле, а не ездить на свой участок каждый день как на работу. Законопроект также предусматривает специальные механизмы, которые будут препятствовать возможным злоупотреблениям, к примеру, застройке сельхозземель жильем, предназначенным для последующей продажи», – отметил Плотников.

«Проект «Российское село» проводил всероссийскую научно-практическую конференцию по вопросам земельных отношений в конце 2017 года, по итогам которой были разработаны рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства земельных отношений. Мы направили эти предложения в Правительство и Минсельхоз России, в профильный комитет Госдумы, а также региональным органам власти субъектов для рассмотрения. Законопроект прошел широкое общественное обсуждение и был поддержан в первом чтении большинством депутатов», – рассказал Плотников.

Проект «Российское село» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества. В рамках проекта ежегодно проводится Всероссийский форум «Российское село», региональные форумы, сельскохозяйственные выставки и ярмарки, научно-практические конференции и образовательные семинары, осуществляются мониторинги цен на сельскохозяйственную технику, на земельный налог и тарифы на электроэнергию для садоводов, проводятся общественные обсуждения законодательных инициатив.