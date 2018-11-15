Крымское время от южноуральских кузнецов

Южноуральские кузнецы принимают участие во Всероссийском творческом проекте “Время Крыма”, посвящённом пятилетию вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Мастера изготовят художественную композицию из металла в виде силуэта Челябинской области, которая станет одним из сегментов для огромных солнечных часов.

Проект объединит кузнецов по всей стране. Участники мероприятия создадут арт-объект - солнечные часы в виде карты России размером четыре на десять метров, выполненной по типу пазла - из сегментов-регионов. Задача мастеров оформить свой сегмент отличительным декором, им должна стать узнаваемая миниатюра, являющаяся символом региона. Это может быть элемент архитектуры, зодчества, ископаемого, природных ресурсов, петроглифы, узоры, и другие культурные знаки.

Мастера Южно-Уральского отделения Творческого союза кузнецов предлагают всем желающим принять участие в творческом конкурсе и прислать свой вариант символа Челябинской области до 10 декабря на почту soyuzkuz74@mail.ru

Проект «Время Крыма» стартовал 14 ноября, финал же пройдет 16-18 марта 2019 года в день присоединения республики к России на кузнечном фестивале в Крыму. Там состоится установка монумента и закрепление сегмента полуострова Крым, который будет прикован к общей карте через миниатюру Крымского моста. Почетную миссию приковать с одной стороны предполагается возложить на Президента Российской Федерации, а с другой — главе Республики Крым.