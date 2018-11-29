Медведев отменил «Ш»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал знак «Шипы» необязательным. Он подписал постановление, разрешающее не устанавливать его на автомобили.

Как сообщает РИА Новости, ранее замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин заявил, что динамические характеристики современных машин зависят от множества факторов и что знак «Шипы» не позволяет другим водителям однозначно судить о характере движения транспортного средства.

В противовес ему руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев уверен: использование знака «Шипы» оправданно из-за высокого числа аварий (знак ввели из-за огромного числа ДТП, когда одни автомобили не останавливались, другим попадали предметы и камни в лобовое стекло).

Некоторые автомобилисты считают, что дополнительная информация, особенно в условиях гололеда, будет для них совсем не лишней. Они признаются, что, видя знакомый треугольник, едут вслед за машиной, на которой установлен знак «Шипы», медленнее и осторожнее. И эта осторожность часто спасает, особенно в зимнее время.