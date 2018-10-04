Миллион лет назад: в крымской пещере спелеологи обнаружили останки саблезубого кота

Этим летом при строительстве федеральной трассы «Таврида» в Крыму в карстовой пещере спелеологи обнаружили костные останки доледникового периода. Среди них останки мастодонта, носорога, гигантского страуса и саблезубого кота. Коту даже дали имя Таврик.

Как рассказал радио Sputnik спелеолог, член Совета отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин, в этой пещере найдено более 100 кубометров костных останков, вывезено уже более 300 кг. Их возраст датируется от 1 млн 200 лет до 1 млн 600 лет. Это одна из самых уникальнейших находок в России.

«И что интересно, - говорит спелеолог, - это просто пещера-ловушка, в которой звери погибали. Это было логово зверя-хищника, куда хищник приносил добычу, кормил своих детенышей и поэтому накопилось много костного материала... Подобные находки уже были, но те пещеры были открытыми и в них жили на протяжении миллиона лет другие животные. А эта пещера была законсервирована на более чем 800 тыс. лет. И вот эти костные осколки находятся в нетронутом состоянии. Их там очень много и это, конечно, простор для работы палеонтологов, для изучения доледниковой фауны».

По словам Геннадия Самохина, это второе археологическое событие в Крыму после находок во время строительства Северо-Крымского канала. При строительстве трассы "Таврида" было проведено огромное количество раскопок. Были найдены города, были найдены захоронения, что даст большой толчок для развития археологии в Крыму.