Ввоз большого количества дешёвого сухого молока в Россию привел к снижению закупочной цены на сырое молоко и к проблемам с реализацией полученной продукции у сельхозтоваропроизводителей.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства РФ Алексей Кобылин на заседании аграрного комитета Заксобрания, отвечая на вопрос депутата Константина Толкачёва о протекционизме в отношении отечественной продукции.

По словам министра, в настоящее время минсельхоз России разрабатывает меры государственного регулирования рынка молочной продукции, среди которых могут быть как ограничение на ввоз продукции, так и защита потребителей от фальсификата, заполонившего рынок молочных продуктов.

Предлагается проводить мониторинг качества продуктов в сетевых организациях, чтобы выявить добросовестных производителей и наглядно показать, что представляет из себя низкосортный товар – продукты, произведённые с использованием различных заменителей молочного жира и цельного молока.