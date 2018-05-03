Минстрой поставит госэкспертизу на контроль

В России планируется ужесточить контроль за проведением госэкспертиз строительных объектов. Так, Минстрой разработал новый порядок проверок экспертизы, которую проводят субъекты РФ, пишет газета «Известия».

По данным издания, согласно пояснительной записке к проекту приказа, цель нововведений — обеспечить контроль за тем, как на местах производится госэкспертиза и соблюдается законодательство о градостроительной деятельности. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, Минстрой закладывает новый механизм, предусматривающий «мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными органами». Предполагается, что дистанционные проверки проведут без выезда на место за счет мониторинга официальных сайтов органов прокуратуры, региональных органов государственной власти, портала Минюста России, докладов о содержащейся в обращениях граждан и организаций информации о возможных нарушениях градостроительного законодательства.

Кроме того, согласно документу, после сбора информации Минстрой решит, к какой группе риска отнести те или иные региональные ведомства. В зависимости от характера и частоты выявленных нарушений будут определены три группы риска: высокий, значительный и низкий. Это ляжет в основу утверждаемых ежегодно планов проверок. Как пояснили в Минстрое, предложенные меры позволят оперативно следить за осуществлением регионами переданных полномочий в строительной сфере.

По словам юриста отдела по работе с УК и ТСЖ Heads Consulting Клима Лихачева, такой подход означает, что основным критерием станут результаты работы органа региональной власти. Чем эффективней деятельность и чем меньше нареканий, тем реже будут проходить проверки. И наоборот: проблемные регионы будут контролировать особо тщательно.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «Минстрой предложил новый порядок проверок регионов».