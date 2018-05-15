На крупных предприятиях установят видеонаблюдение

В России планируется ввести видеонаблюдение на крупных предприятиях, это позволит в онлайн-режиме их проверять. Так, контролирующие органы смогут видеть, включена ли на объекте система пожарной безопасности, пишет газета «Известия».

По данным издания, соответствующие регламент зафиксирован в обновленном правительственном законопроекте «О государственном контроле». Проект федерального закона вынесен на второе чтение в Госдуме.

Согласно документу, видеонаблюдение и фотофиксация могут осуществляться в отношении действий граждан, работников организаций, а также передвижения транспортных средств, состояния территорий, зданий и сооружений и др. Все эти действия необходимы для того, чтобы выявить и пресечь нарушения обязательных требований.

Как сообщили в Минэкономразвития, которое разработало документ, дистанционный мониторинг допускает ситуацию, при которой инспектор в ходе проверки также может с помощью видеокамеры фиксировать контрольное мероприятие.

Кроме того, внимание контролирующих органов должно быть сконцентрировано на объектах с повышенным риском. Всего выделено шесть уровней — от чрезвычайно высокого до низкого. Законопроект в перспективе должен будет распространяться на жилищно-коммунальное хозяйство, объекты торговли, здравоохранения и образования.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «Правительство установит видеоконтроль за производством».