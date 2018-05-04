На параде Победы в Москве продемонстрируют высокоточный, гиперзвуковой «Кинжал»

Перспективные образцы вооружения и военной техники, в том числе истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом «Кинжал», будут продемонстрированы на параде Победы в Москве 9 мая.

Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

На Параде Победы представят зенитные ракетные комплексы «ТОР-М2», боевые машины «Терминатор», робото­технические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

Над Красной площадью пролетят современные самолёты - истребители пятого поколения Су-57, Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ. А также модернизированные МиГ-31К, оснащённые высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Аналогов ему в мире нет.

Президент Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету «Кинжал» и другие новейшие системы российского оружия во время послания Федеральному собранию в начале марта.

Ракета способна развивать скорость в десять Махов (превышает скорость звука в 10 раз) и осуществлять маневрирование на всех участках траектории полёта. «Это позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды», - рассказывал глава государства.

Ракеты «Кинжал» могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. В декабре 2018 года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались 28 марта в подмосковном Алабино. С 9 апреля к ним присоединились воздушные силы. Ночное прохождение по Красной площади состоялось 26 апреля, второе прошло 3 мая. Генеральная репетиция назначена на 6 мая.