Над Беринговым морем взорвался метеорит – второй по мощности в этом столетии после челябинского

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем, который произошел 18 декабря прошлого года. С начала века это был второй по величине подобный взрыв – после падения метеорита в Челябинской области в 2013 году.

По оценке НАСА, данный метеорит был в десять раз сильнее, чем взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Скорость метеорита составляла 32 км/с, а диаметр – несколько метров.

Как рассказал в эфире радио Sputnik профессор Уральского федерального университета, член Комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский, подобные события происходят примерно раз в десять лет.

«Нынешний взрыв метеорита – самый мощный со времен челябинского события, он составил 30-40% по мощности от того взрыва. С момента «Челябинска» прошло шесть лет. С периодичностью лет в десять тела такого размера – до десяти метров – вторгаются в атмосферу. Но если говорить о россиянах, то опасаться нам, думаю, в ближайшее время особо не стоит, потому что Земля большая. Что касается конкретного падения, о котором только стало известно, – оно не было зафиксировано с российской стороны, а только со спутников, потому что произошло далеко от берега, над морем, к тому же погода была неблагоприятная для наблюдения – облачность», – сказал Виктор Гроховский.