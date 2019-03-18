НАСА: Мимо Земли пролетит крупный астероид

В ближайшую пятницу, 22 марта, на расстоянии примерно 305 тысяч км от Земли пролетит крупный астероид ЕА2. О его приближении предупредили специалисты НАСА.

По данным NASA, только в 2016 году в сфере притяжения Земли пролетело около 150 астероидов, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев. По его словам, это вполне рядовое явление.

«Буквально каждые два дня мимо нас пролетает булыжник размером от нескольких метров до десятков и даже сотен метров. Нам везет, что нас обстреливают не прицельно. Опасаться данного астероида не стоит, расстояние большое, чуть меньше, чем расстояние до Луны. Он спокойно пролетит. Если бы он свалился на Землю, взрыв был бы от нескольких мегатонн до десятков мегатонн. Это примерно размер Тунгусского метеорита, который свалился в Сибири в начале прошлого столетия. Тогда взрыв оценивался от 20 до 40 мегатонн, было уничтожено около 2000 квадратных километров тайги», – рассказал Анатолий Зайцев.

По его словам, сегодня существуют технологии, которые позволяют создать систему защиты от подобных объектов, но решением этой проблемы пока крупные державы не озаботились.