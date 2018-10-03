Новая федеральная программа расселения аварийного жилья заработает в 2019 году

Основная финансовая нагрузка при расселении аварийного жилья ляжет на федеральный бюджет, уровень софинансирования регионов составит 14 процентов, сообщил глава минстроя РФ Владимир Якушев журналистам на брифинге по итогам совещания в Кремле. Во вторник, 2 октября, президент России Владимир Путин провел совещание с членами российского правительства, на котором глава минстроя России доложил о предлагаемых механизмах переселения граждан из аварийного жилья.

Обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда – такая цель поставлена в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. Решать эту задачу планируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который включает в себя четыре федеральных проекта, в том числе по расселению аварийного фонда, рассказал Владимир Якушев.

«На расселение аварийного жилья из федерального бюджета планируется направить 432 миллиарда рублей. Уровень софинансирования федерального и регионального бюджетов составит 86 % на 14%», - уточнил глава минстроя.

На совещании обсудили и дополнительные механизмы, успешно апробированные в ряде субъектов федерации. После доработки они также могут стать частью программы по расселению аварийного жилья, и такое поручение главы государства у минстроя есть.

В пример министр привел социальную ипотеку, которая уже действует в ряде регионов. Для того, чтобы такие механизмы заработали на территории всей страны, все предложения необходимо внести на парламентскую сессию весной 2019 года.

Глава ведомства рассказал, что переселение граждан планируется в несколько этапов. На первом минстрой планирует запустить программу на основании механизмов расселения, которые успешно зарекомендовали себя в предыдущие годы.

Справка. C 2008 года программы по переселению граждан из аварийного жилья реализовались федеральным правительством совместно региональными и муниципальными властями. За это время (по состоянию на 01 сентября 2018 года) расселено 15,8 млн. кв. м. аварийного жилищного фонда, свои жилищные условия улучшили более одного миллиона двадцати пяти тысяч человек. Объем финансирования Программы составил 578 млрд. рублей, из них 296 миллиардов – это средства федерального бюджета.