Очищенная военными инженерами вода в Тулуне соответствует нормам СанПиН - исследование

В городе Тулун Иркутской области, который оказался в зоне паводка военные инженеры приступили к раздаче питьевой воды, которую не нужно кипятить.

Результаты проб, взятых представителями Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, показали, что вода, очищенная военными инженерами с помощью станции очистки воды СКО-10 «Гигиена», является качественной в городе Тулун и пригодна для употребления в пищу даже без кипячения.

«Провели лабораторный контроль качества питьевой воды на бактериологические и химические показатели после комплексной очистки воды. Результат показал, что вода соответствует всем нормам по качеству питьевой воды», - пояснил начальник санитарно-карантинного отделения 1026 ЦГСН капитан медицинской службы Ринат Туктамышев.

«Могу с уверенностью сказать, что вода, которую очищают военнослужащие на данный момент самая безопасная и чистая в Тулунском районе», - уточнил Р.Туктамышев.

Станция комплексной очистки и опреснения воды СКО-10 «Гигиена», предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств, сильнодействующих ядовитых веществ и опреснения воды. Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.

Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения, сообщает штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.