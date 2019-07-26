Около 1,5 тыс. рейсов выполнили военные самосвалы  при очистке от завалов в Тулуне

Около 1,5 тыс. рейсов выполнили военные самосвалы при очистке территории от последствий паводка в городе Тулун Иркутской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

Ежедневно на площадку твердых отходов военные самосвалы вывозят остатки разрушенных домов, мусор. Каждая машина в день выполняет около 10 рейсов. Всего за период оказания помощи в ликвидации последствий паводка вывезено около 25 тыс. куб. метров мусора.

Кроме того, как ранее сообщалось военные самосвалы совершили более 400 рейсов для отсыпки скально-глиняного грунта для восстановления береговой дамбы, всего отсыпано 4 тыс. куб. метров.

Всего с начала ликвидации последствий военнослужащие очистили около 80 гектаров земель в Тулуне Иркутской области. В назначенном районе осталось навести порядок на 10 га.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка -очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения.