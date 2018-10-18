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Перечень причин для возврата полной стоимости авиабилетов расширят

Список причин, на основании которых пассажиру должна быть возвращена полная стоимость сданного авиабилета, купленного по невозвратному тарифу, будет расширен.

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Воздушный кодекс РФ в части возврата стоимости невозвратного авиабилета в случае болезни члена семьи или близкого родственника пассажира.

Как отметила автор законопроекта, депутат Наталья Кувшинова, в настоящее время получить полную компенсацию стоимости неиспользованного билета можно, в частности, только в случае смерти или болезни родственника, вместе с которым планировался перелет одним рейсом. «В данном случае, при наличии уважительной причины, пассажир имеет право сдать билет и получить полную стоимость. Во всех остальных случаях может быть возмещен только сбор, основная же стоимость билета возмещению не подлежит», – пояснила парламентарий.

Авторы законопроекта считают, что из-за существующей нормы граждане не могут в полной мере воспользоваться своими правами в части возврата средств. Принятая в первом чтении поправка позволит пассажирам в случае болезни близкого родственника, в частности, несовершеннолетних детей или пожилых родителей, которые не планировали лететь вместе с пассажиром, вернуть стоимость билета в полном объеме. Предполагается, что доля возвратов по этой причине не превысит 1% от общего объема реализованных билетов.

Депутат Максим Сураев отметил необходимость четко прописать ко второму чтению законопроекта перечень болезней и справок, которые будут давать право на получение компенсации полной стоимости сданных авиабилетов. «Если мы не обозначим в данном законопроекте конкретные болезни, то авиаперевозчик из-за любого чиха или насморка будет вынужден возвращать все уплаченные пассажиром деньги», - подчеркнул парламентарий.

В случае принятия законопроекта в третьем чтении, федеральный закон вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

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возврат стоимости авиабилетов
Государственная Дума Российской Федерации