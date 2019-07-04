Под Челябинском проходят двусторонние танковые учения

Более 1,5 тысячи военнослужащих частей танковой дивизии, дислоцированных в Челябинской области, задействованы в двустороннем учении на Чебаркульском полигоне. Учения продлятся до конца недели.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, экипажи танков Т-72Б3 совершили марш к местам розыгрыша практических действий. В ходе выдвижения были отработаны действия боевого охранения по отражению нападений разведывательно-диверсионных групп условного противника, действия подразделений противовоздушной обороны соединения при налете авиации условного противника, а также отработаны вопросы преодоления зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения.

В ходе учения основное внимание уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими приданными подразделениями при ведении наступления и маневренной обороны в условиях лесистой местности. Совершенствование навыков командования по управлению подчиненными подразделениями при проведении боевых действий с использованием современных автоматизированных систем управления.

На завершающем этапе учения военнослужащие выполнят боевые стрельбы из танков Т-72Б3, вооружения боевых машин БТР-82А, а также артиллерийского вооружения.