Правительство Челябинской области предложило меры по снижению экологических рисков для населения

Меры по снижению экологических рисков для здоровья населения, предпринимаемые в субъектах Уральского федерального округа, обсудили 4 июля на окружном совещании в Екатеринбурге. Правительство Челябинской области озвучило ряд предложений.

Челябинскую область в режиме видеоконференцсвязи представляли и.о. заместителя губернатора Сергей Сушков и и.о. первого заместителя министра экологии Яна Куприкова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметила проводившая совещание помощник полпреда Анна Ленская, национальные цели Российской Федерации на ближайшие шесть лет определены 204-м Указом Президента Владимира Путина. Важнейшим базовым показателем благополучия граждан определено повышение продолжительности жизни до 78 лет.

Реализация мероприятий национального проекта «Экология», прежде всего, направлена на создание благоприятной и безопасной среды для жизни и здоровья населения. УрФО участвует в семи федеральных проектах. Национальный проект «Экология» в Челябинской области реализуется министерством экологии в составе семи региональных проектов: «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Чистый воздух», «Чистая вода».

В рамках федерального проекта «Чистая страна» в субъектах предусмотрена ликвидация 117 несанкционированных свалок в границах городов, в том числе таких крупных объектов, как городская свалка Челябинска, площадь рекультивации которой составляет 74 гектара (срок реализации 2019-2021 годы). Анна Ленская отметила, что в Указе президента РФ обозначены три уральских города – Магнитогорск, Нижний Тагил и Челябинск. Эти города полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов посетил лично и провел совещания по вопросам экологии.

В Челябинской области в рамках федерального проекта «Чистый воздух» разработаны комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух. Основная роль в их реализации отведена промышленным предприятиям. В рамках совещания представители крупных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Уральского федерального округа, доложили о реализации планов мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В целом, запланировано до 2024 года направить более 47 миллиардов рублей на природоохранные мероприятия с целью снижения вредных выбросов. Так, Группой Компаний «Мечел» проведен экологический аудит на своих предприятиях в Челябинске. В экологическую программу «Мечела» до 2024 года вошла организация системы непрерывного мониторинга атмосферного воздуха, модернизация коснется всех основных производственных участков. Инвестиции составят 10 млрд рублей, при этом выбросы снизятся на 14,2 тыс. тонн. В реализации комплексных планов участвуют 10 крупных предприятий, расположенных в Челябинске, и семь предприятий Магнитогорска.

Экологический эффект от реализации федерального проекта «Чистый воздух» составит в Челябинске порядка 23% (снижение выбросов на 75,9 тысячи тонн). Согласно данным госдоклада Росгидромета по Уральскому федеральному округу за 2018 год, уровень загрязнения воздуха в указанных трех городах уменьшился: в Магнитогорске с «очень высокого» до «высокого», в Челябинске – с «высокого» до «повышенного», в Нижнем Тагиле – с «высокого» до «низкого».

В числе главных задач национального проекта «Экология» – создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления. С 1 января 2019 года на новую систему работы полностью перешли четыре субъекта федерального округа и «южная» территория Ханты-Мансийского автономного округа. В Челябинской области в 2019 году планируется завершить создание двух мусоросортировочных комплексов. Общая мощность объектов оценивается в объеме 77,6 тыс. тонн в год. В настоящее время ведется приемка мусоросортировочного комплекса в Снежинске. В области заключено концессионное соглашение на строительство полигона для Магнитогорского кластера в комплексе с мусоросортировочными и мусороперегрузочным объектами. На 2020 год заявлено создание двух сортировочных комплексов для Горного кластера в городах Аша и Усть-Катав, общей мощностью 48,98 тысячи тонн в год. В результате реализации проекта в Челябинской области к 2024 году доля обрабатываемых (сортируемых) ТКО увеличится с 21,75% до 100%.

Отдельным вопросом вынесена тема управления экологически обусловленными рисками для здоровья населения, поскольку руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выбрала Уральский федеральный округ для реализации данного пилотного проекта. И.о. заместителя губернатора Челябинской области Сергей Сушков озвучил несколько предложений по принятию финансовых механизмов для стимулирования создания объектов обращения с отходами и порядков распределения средств по регионам. Также он предложил рассмотреть возможность включения в федеральный проект «Чистая вода» финансирования мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации.