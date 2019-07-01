При полпреде президента в УрФО создадут Совет по экологии

Совет по экологии будет создан при полномочном представителе президента в Уральском Федеральном округе для координации всех вопросов, связанных с экологическими проблемами в УрФО.

Соответствующее решение принято сегодня, 1 июля, на совещании по экологии и природоохранной деятельности в резиденции полпреда.

На совещании присутствовали представители научно-экспертного сообщества, общественных организаций и промышленности из регионов Уральского федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Участники определили главные темы, которые на сегодняшний день мешают эффективно решать экологические проблемы как на Урале, так и во всей России.

Присутствовавшие отметили недостаток информации для общественности о промышленных проектах, которые несут экологические риски.

Также были названы опасения и нежелание самих промышленников вкладывать деньги в крупные проекты из-за риска негативной реакции со стороны граждан.

Тормозит решение экологических вопросов и отсутствие координирующего органа на уровне федерального округа, который мог бы снимать противоречия между обществом и бизнесом и эффективно влиял на улучшение экологической обстановки.

По итогам совещания собравшиеся выступили с инициативой создать при полномочном представителе Президента в УрФО Николае Цуканове совет, который стал бы постоянно действующим органом для координации всех вопросов, связанных с экологическими проблемами в Уральском Федеральном Округе.

Директор института металлургии УрО РАН Андрей Ремпель сообщил, что сегодня в России есть наилучшие доступные технологии (НДТ) для переработки отходов промышленного производства. Некоторые из них нуждаются в незначительной доработке, другие, по словам Ремпеля, готовы к внедрению.

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко отметил, что с одной стороны есть проблема загрязнения окружающей среды. С другой – решение этой проблемы требует десятков миллиардов рублей, что бизнес не всегда может себе позволить. Для решения финансовой составляющей проблемы, по мнению Минченко, необходимо привлекать государство.

Другая составляющая решения проблемы загрязнения окружающей среды, по словам Минченко, плохая информированность граждан. «Накал экологических протестов обусловлен низкой информационной открытостью со стороны власти», - заявил Андрей Минченко.

Представители других регионов Урала так же поделились информацией о состоянии окружающей среды на своих территориях.

Тему информационной открытости продолжил Глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский. По словам Токарского, решение экологических проблем идет эффективнее, если в работе принимают участие журналисты. Токарский сообщил, что СЖР готов включиться в работу по преодолению информационной закрытости власти.

Союз журналистов России намерен пригласить полпреда президента в УрФО Николая Цуканова на фестиваль прессы «Вся Россия», который состоится в сентябре и где соберутся более тысячи журналистов со всех регионов. «Мы намерены провести широкую дискуссию о проблемах экологии на этой площадке, и будем рады, если Николай Николаевич примет наше предложение и согласится поучаствовать в этой работе», - сказал Токарский.