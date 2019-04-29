Промышленники Челябинской области получат господдержку

Промышленные предприятия Челябинской области смогут получить государственную поддержку.

Готовность к этому подтвердил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. «Челябинская область является крупным промышленным регионом, на территории которого осуществляют деятельность крупнейшие металлургические и машиностроительные промышленные предприятия», - охарактеризовал регион Денис Мантуров.

По словам врио губернатора в области существует большой потенциал развития машиностроительной отрасли. «Региону совместно с федеральным центром необходимо работать над повышением загрузки предприятий этой отрасли, –считает Алексей Текслер. - Особое внимание обратить на экспортный потенциал».

На встрече шел разговор о перспективах развития машиностроения, в частности, о поддержке автомобилестроения и производства двигателей большой мощности, производстве современного отечественного энергетического оборудования.

Стороны обсудили актуальные вопросы деятельности оборонных предприятий региона: исполнения гособоронзаказа и наращивания выпуска продукции гражданского назначения, сообщает пресс-служба главы региона.