Путин поздравит с Великой Победой 21 тысячу ветеранов из Челябинской области

В Челябинскую область поступила 21 тысяча поздравительных писем от президента Российской Федерации Владимира Путина. В Челябинский почтамт пришло более 6,5 тысячи поздравлений, в Магнитогорский - свыше двух тысяч поздравлений.

На Южный Урал поступила 21 тысяча поздравительных писем от Президента. (В Челябинский почтамт - более 6,5 тысяч, в Магнитогорский почтамт – более 2 тысяч поздравлений.)

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина, лицевую сторону поздравительной открытки украшает плакат Леонида Голованова «Красной армии - слава!». На обороте открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945-го годов.

«Письма с поздравлениями, которые не будут вручены ветеранам за основной период доставки, будут храниться в отделениях почтовой связи в течение месяца и доставляться повторно», - рассказала Светлана Замятина.

По ее словам, при необходимости сотрудники Почты России будут уточнять адресные данные ветеранов и осуществлять доставку писем в пределах Российской Федерации на новые адреса – поздравления президента должны быть вручены каждому ветерану Великой Отечественной.

В целом по стране в период со второго по девятое мая более 1,2 миллиона ветеранов получат персональные поздравления от Владимира Путина с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Почта России доставит письма во все уголки страны.